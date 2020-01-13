Güncel
Sason Kaymakamı Özadalı yemek firmalarını denetledi13 Ocak 2020 Pazartesi 15:18 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:19
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okullara yemek dağıtımı yapan firmalara denetimde bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Beraberinde ilgili kurum temsilcileri ile firmaların yemekhanelerini gezen Özadalı, taşımalı sistemde eğitim-öğretim gören okullardaki öğrenciler için hazırlanan yemeklerin standartlara uygun olup olmadığını inceledi.
Özadalı, hijyen kurallarına uyulması konusunda firma yetkililerini uyardı.
Kaynak: AA