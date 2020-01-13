Beraberinde ilgili kurum temsilcileri ile firmaların yemekhanelerini gezen Özadalı, taşımalı sistemde eğitim-öğretim gören okullardaki öğrenciler için hazırlanan yemeklerin standartlara uygun olup olmadığını inceledi.

Özadalı, hijyen kurallarına uyulması konusunda firma yetkililerini uyardı.

Kaynak: AA