Selim Sesler Konferans Salonu'nda, belediyenin destekleriyle kurulan Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında ürün satış protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kadın elinin değdiği her işte bereket ve güzellik olduğunu söyledi.

Kadınların üreterek ekonomiye katıldığını anlatan Helvacıoğlu, "Bugün bir kez daha kadın üreticilerimize verdiğimiz desteğin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görüyoruz. Bu inancın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Erol Apaydın da el emeği ürünleri tüketici ile buluşturacaklarını anlattı.