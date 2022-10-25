Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya'da kışlık erişte ve cimcik hazırlığı
[Fotograf: İHA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde kadınlar kışın tüketilecek erişte, yanaş ve cimcik adlı hamur işi ürünleri imece usulü hazırladılar.
Her gün bir ailenin ihtiyacı için açılan hamurlar odun ateşiyle ısınan ocaklarda pişiriliyor. Bu sayede kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de geleneklerini yaşatıyor.
Doğu Mahallesi'nde gelenekselleşen erişte, yanaş ve cimciklerin yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınların bir kısmı hamur yoğuruyor, bir kısmı ise diğer hazırlıkları yaparak ateşi yakıyor.
Her gün bir evde ya da bahçede bir araya gelen kadınlar, hummalı bir şekilde tek tek elleriyle açtıkları kalın yufkaları sac ateşi üzerinde pişiriyor.
Etiketler: Amasya
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