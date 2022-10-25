"Halil Kan" adlı tekne ile kısmetleri için denize açılan Gelibolulu balıkçılar, limana ağları 4 bin çift palamut dolusu ile yüzleri gülerek döndü.

Gelibolu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı olan balıkçı Recep Şahin, ağların ayıklanmasının yaklaşık 3 saat süreceğini anlatarak, "Sezona pek iyi başlayamamıştık. Şimdiye kadar yakaladıklarımız ancak masraflara yetiyordu. Bu kez şans bize güldü. Denizden adeta balık fışkırdı" dedi.