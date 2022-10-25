Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
[AA (Arşiv)]
Giresun'un Bulancak ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıda ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kimlik tespiti için çalışma başlatan ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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