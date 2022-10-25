2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşecek.

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

Türkiye'den de izlenecek

Tutulma Türkiye saati ile 12.40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Parçalı Güneş tutulması sırasında ne olur?

Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar. Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır. Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.