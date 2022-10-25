Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sahte içki operasyonu
[Fotograf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, 21 şişe sahte bandrollü içki ile 13 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Samsun Sahte İçki
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