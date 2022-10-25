Bakanlık tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Düzce bölgesinde yayılım gösteren Yığılca bal arısı ekotipi de dahil edildi.