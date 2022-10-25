Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı, yerli hayvan ırkı olarak tescil edildi
[Fotograf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Yığılca bal arısının "yerli hayvan ırk ve hatları listesi"ne eklenmesini kararlaştırdı.
Bakanlık tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Düzce bölgesinde yayılım gösteren Yığılca bal arısı ekotipi de dahil edildi.
Etiketler: Yalova Tarım ve Orman Bakanlığı
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