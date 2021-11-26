Yeğenağa Mahallesi Cami sokakta İrfan Çakanlı’ya ait kullanılmayan evde yangın çıktı.

Yıllar önce boşaltılan evden yükselen alevleri gören komşular, İtfaiye'yi aradı. Dar sokaklardan yanan evin bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarfetti.

Araçların merdiveni ve yandaki binaların çatılarına çıkarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra yangını kontrol altına aldı.

Yıllar önce boşalttığı evinin yanmasını yaşlı gözlerle izleyen İrfan Çakanlı, eski ev olduğu için kendisinin bir süre oturduktan sonra kiraya çıktığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldan beri evini tadilat edemediğini belirten Çakanlı, evinin içindeki su ve elektrik saatlerinin bile kimliği belirsiz kişiler tarafından alındığını anlattı.