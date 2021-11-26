Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 22:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da hafriyat kamyonu dere yatağına yuvarlandı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu dere yatağına yuvarlandı. Sürücü yara almadan kurtuldu.
Gürece Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.S.'nin kullandığı taş yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, dere yatağına yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü E.S., tedbir amacıyla, gelen ambulansta ayakta sağlık kontrolünden geçirildi.
Ön iki lastiği kopan kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Çekici yardımıyla, hafriyat kamyonunun dere yatağından çıkarılmasının ardından trafik akışı normale seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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