Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı, 606 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı.
İhbar üzerine İlkadım ve Ladik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 606 sikke ele geçirdi.
Kavak ilçesinde ise, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanmasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Samsun Tarihi Eser
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