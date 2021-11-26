İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine İlkadım ve Ladik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ikametlerde yaptıkları aramalarda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 606 sikke ele geçirdi.

Kavak ilçesinde ise, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanmasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.