Meteoroloji Genel Müdürlüğü Burdur için sarı uyarı verdi.

Kuvvetli yağışlar beklendiğini belirten açıklamada vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Burdur'da 27 - 28 Kasım tarihleri arasından kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Sarı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, `Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şeklinde metrekareye 51-75 kilogram yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmadır` ifadeleri yer aldı.