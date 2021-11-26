Tokat Erbaa Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında yöreye ait 30 tarifin yer aldığı "Erbaa Mutfağı" adlı kitabın hazırlanmasının ardından insanların yöresel yemekleri tatmaları ve özellikle gençlerin öğrenmeleri için "Yöresel Mutfak Merkezi" projesini başlattı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, geçmişte büyüklerinin yaptığı yemekleri gelecek nesillere aktarmak yöresel mutfak kurduklarını söyledi.

Bölgenin insanının geçmişte doğal ve sağlıklı beslendiğini, bunu tekrar sofralarda popüler hale getirip mutfaklarının devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını anlatan Karagöl, "Bununla alakalı gelecek nesillere kurslar da vermek istiyoruz. O anlamda bacaklı hamur ve tarhana çorbamızla, sarmamızla, etli baklalı dolmamızla bu yöresel lezzetlerimizi geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe taşımanın hedefini güdüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yemek kültürü kitapla tanıtılacak

Yemek kültürünü kalıcı hale getirme, insanların raflarında bulunması amacıyla "Erbaa Mutfağı" adlı yemek kitabı da hazırladıklarına dikkat çeken Karagöl, şöyle konuştu:

"Bu kitabımızı belediyemizin kültür yayınları olarak sergiliyoruz, dağıtımını yapıyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarıp daha da kalıcı halde, yöresel mutfağımızı da destekler nitelikte bir çalışma ürünü. Geçmişten aldığımız bilgilerle, geçmişten öğrendiklerimizle günümüze modernize etmek istiyoruz. Geleceğimize de geçmişimizi aktarıp daha sağlıklı ve daha sağlam bireyler toplumlar oluşturmak için çalışıyoruz."