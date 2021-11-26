KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Ajansı’n 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı kapsamında onaylanan ve İspir Belediyesi tarafından uygulanacak "Tarihi İspir Kalesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi" destek sözleşmesi imzalandı.

Ajansta düzenlenen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, İspir Belediyesi Başkanı Ahmet Coşkun ve ajans personeli katıldı.

Proje kapsamında tamamlanacak faaliyetler sonrasında önemli bir destinasyon rotası üzerinde yer alan İspir’in doğal, tarihi ve kültürel öğelerinin ön plana çıkarılması, İspir Kalesi’nin restorasyonu ile bölge turizmine kazandırılması ve turizm altyapısının tamamlanması planlanıyor.

Toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan projenin 1. etabında İspir Kalesi, Kale Camii ve Kale surlarını kapsayan Kale Ören yerindeki tescilli yapıların düzenlenmesi yapılacak.

Projenin 2. etabında ise müze, kent arşivi, sergi alanı, çocuk oyun alanı, toplanma alanı, sinema, kütüphane, tiyatro gibi mekanlar alana kazandırılacaktır.

Tarihi dokuyu ön plana çıkaracak odak noktalarının tarih, kültür ve sanat merkezi haline getirilmesi ve bu noktalara kültürel aktivite tesisi, sergi alanları, turist bilgilendirme merkezi, açık hava tiyatrosu, yeşil doku gibi sosyo-kültürel yapıyı da destekleyen alanların oluşturulması amaçlanıyor.

İlçenin simgeleri arasında yer alan Elmalı Mağarası, Yedigöller, Sırakonaklar ile kent merkezindeki tarihi tescilli yapıların, doğal turistik alanların yer aldığı bir gezi rotası oluşturulması, bu rotanın İspir Kalesi ve tarihi geleneksel yapılar arasında bağlayıcı bir sokak organizasyonu oluşturması adına çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması ile ilçede finansal kaynakların artırılmasıyla yeni alanlar oluşturulacak.

Projenin tamamlanması ile ilçede yaşanabilirliğin ve sosyal gelişmişlik düzeyinin arttırılarak göçün önüne geçilmesi ve istihdamın arttırılması da öngörülmektedir.