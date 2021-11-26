Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması" projesine ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız katıldı.

Yakutiye ilçesinde jeotermal enerji potansiyelinin etkin biçimde harekete geçirilmesinin, doğal kaynakların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Akdağ ve Yeşilyayla mahallelerindeki jeotermal su kaynaklarının tespit edilmesine yönelik teknik araştırmalar yapılacak.

Kente yeni tesisler kazandırılacak

Yürütülecek sondaj çalışmaları sonucunda hazırlanacak fizibilite raporu ile tespit edilen jeotermal kaynakların özelliklerine göre potansiyel yatırım konuları belirlenecek.

Bu sayede Erzurum'da bulunan jeotermal enerji kaynakları potansiyeli daha verimli ve etkin olarak kullanılacak, termal ve sağlık turizmi açısından kente yeni tesisler kazandırılması için adım atılacak.