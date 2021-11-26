Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, duygu sömürüsü yapılarak vatandaşların paralarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan asayiş uygulamasında Kepez ilçesinde şüphelenilen araç durduruldu.
Daha önce eşkali belirlenen araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
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