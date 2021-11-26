Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri, baz istasyonlarında yaşanan hırsızlıkların aydınlatılması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 aylık çalışması sonucu 12 baz istasyonundan hırsızlık yapan ve suç eşyalarını satın alan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 4 baz istasyonu aküsü ve 2 jeneratör ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.G. tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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