Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Gümüşhane Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve AKSA elektrik ekiplerinden 110 personelin katılımıyla daha önceden hazırlanmış deprem senaryosu kapsamında iki ayrı bölgede tatbikat düzenlendi.

Tatbikat Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne düşen acil yardım ihbarıyla başladı.

Afet Koordinasyon Kurulunun toplanmasının akabinde senaryo gereği, ilk olarak Kelkit ilçesinde meydana gelen 4.8’lik depremin ardından, merkeze bağlı toplam 87 nüfusa sahip Süngübayır Köyünde yaklaşık 20 yapının depreme bağlı kaya düşmeleri nedeniyle yıkılması ayrıca köy konağında kalan yaklaşık 15 kişilik turist kafilesinin bulunduğu binada yangın çıkması senaryosu hayata geçirildi.

Bir diğer tatbikatta merkeze bağlı Tekke köyünde gerçekleştirildi. 84 öğretmen ve öğrencinin bulundu Tekke ilkokulunda kaya düşmesi nedeniyle okul binasında hasarların meydana geldiği ve olay merkezine arama ve kurtarma, tahliye, sağlık ve psikososyal gibi çalışma gruplarından personellerin sevk işlemlerinin gerçekleşmesi senaryosu hayata geçirildi.

Tüm kurumların koordineli hareketiyle, hiçbir aksaklık olmadan tatbikat sona erdi.

AFAD köyümüze 29 dakikada geldi

Tatbikat kapsamında köyünde hayata geçirilen senaryo ile ilgili konuşan Süngübayır Köy Muhtarı Servet Söğüt, “ Şu anda Süngübayır köyündeyiz. Deprem nedeniyle köyümüzde kaya düşmesi oldu iki tane yaralı var, AFAD geldi yaralılarımızı kurtardık. İki tane de ineğimiz vardı onlar kurtarıldı, burası uzak bir köy AFAD 29 dakikada geldi buraya Allah devletimizden razı olsun” dedi.

