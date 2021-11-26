Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, alınacak tedbirlerle kış mevsiminde yaşanacak olumsuz hava ve yol şartlarında trafiğin güvenli, sağlıklı bir şekilde işletilmesi, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Trafik denetimlerinin artmasıyla kazaları ve can kayıplarında azalma olduğunu belirten Vali Akın, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vali Akın, "Kış mevsimine bağlı olarak aldığımız tedbirlerimizi gözden geçirmek ve değerlendirmek üzere bu toplantıyı düzenliyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı tüm kurumlarımızın hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan hazırlıkları ve alınması gereken tedbirleri bu toplantıda bir kez daha gözden geçireceğiz. Sürücülerimizden de trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.