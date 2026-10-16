Türkiye dahil 19 ülkeden Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına tepki

Türkiye, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen Dışişleri Bakanlarının imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, Kolombiya’nın söz konusu adımının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğu ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik uluslararası çabaları sekteye uğrattığı vurgulandı.

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs’ün hukuki ya da tarihi statüsünü değiştirmeyi veya kenti İsrail’in başkenti olarak tanımayı hedefleyen her türlü karar ve tasarrufun yok hükmünde olduğu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı teyit edildi.

Bu ilkeli tutumun, Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye matuf adımları geçersiz sayan ve üye ülkelere 1967’de işgal edilen Filistin topraklarının bir parçası olan Kudüs’teki diplomatik temsilciliklerini geri çekme çağrısında bulunan başta BMGK'nin 476 ve 478 sayılı kararları olmak üzere ilgili tüm BM kararlarıyla tam uyum taşıdığı kaydedildi.

19 ülkenin dışişleri bakanları, Kolombiya Hükümeti'ne büyükelçilik açma kararını ivedilikle yeniden değerlendirerek geri alma çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Bogota yönetimi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkı başta olmak üzere tüm meşru haklarını zedeleyen girişimlerden kaçınmaya davet edildi.