Bakan Fidan, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı" temasıyla gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye, Haziran 2025’ten bu yana yürüttüğü Dönem Başkanlığını Irak’a devredecek. Toplantı sonunda "Bağdat Deklarasyonu"nun kabul edilmesi öngörülüyor.

Ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunması planlanan Bakan Fidan'ın, toplantıda yapacağı hitapta bölgesel ve küresel meselelere dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Fidan'ın hitabında, İsrail’in saldırgan ve yayılmacı politikalarının Orta Doğu’daki en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğinin altını çizerek, bu eylemler karşısında İİT üyesi ülkelerin ortak bir irade sergilemesi ve uluslararası aktörlerle eş güdüm içinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekeceği öğrenildi.

Kudüs’ün statüsünün muhafazası adına büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyan ülkelere karşı kararlı adımlar atılması ve yeni girişimlerin engellenmesi çağrısında bulunacak olan Fidan, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması ile iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının kalıcı barışın yegane yolu olduğunu bir kez daha kayda geçirecek.

Konuşmasında Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren kritik dosyalara da değinmesi öngörülen Fidan'ın, Kıbrıs Türk halkıyla her alanda güçlü dayanışma sergilenmesinin ve maruz kaldıkları haksız izolasyonun kaldırılmasının önemine vurgu yapması; Batı Trakya Türk Azınlığı ile Oniki Adalar’da yaşayan Müslüman Türk nüfusunun temel hak ve özgürlüklerinin korunması için İİT çatısı altında yürütülecek çalışmalara işaret etmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile ekonomisinin canlandırılmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi ihtiyacını dile getireceği, Lübnan’ın egemenliğine saygı gösterilerek İsrail’in Lübnan’ın güneyinden tamamen çekilmesinin bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi vurgulayacağı bildirildi.

Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin olumsuz sonuçlarına dikkati çekmesi beklenen Fidan'ın, bölge ülkelerine yönelik saldırıların kabul edilemezliğini ifade ederek Hürmüz ve Babülmendep Boğazlarında seyrüsefer serbestisinin korunmasının elzem olduğunu belirtmesi, Husilerin sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak Türkiye'nin Suudi Arabistan ile dayanışmasını teyit etmesi öngörülüyor.

BM'den sonraki en büyük ikinci hükümetler arası örgüt konumundaki 57 üyeli İİT'nin kurucuları arasında yer alan Türkiye, Suudi Arabistan'ın ardından teşkilatın en fazla kurumuna ev sahipliği yapan üye ülke konumunda bulunuyor. İSEDAK, SESRIC, IRCICA ve İİT Gençlik Forumu (ICYF) gibi önemli organ ve kuruluşlar faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak sürdürüyor.