Olay, öğle saatlerinde, Koceli'nin Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi.

Elektrik dağıtım şirketinin yer altı kablo çalışmaları sırasında rögardan gaz kokusu geldiğini fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, rögar çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Rögarda ve çevresinde yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.