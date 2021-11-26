Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 'gaz kokusu' paniği
[Fotoğraf: DHA]
İzmit'te, elektrik dağıtım şirketinin kablo tamiratı sırasında rögardan gelen gaz kokusu nedeniyle harekete geçen ekipler, ölçüm yapıp, bir olumsuzluk olmadığını belirledi.
Olay, öğle saatlerinde, Koceli'nin Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi.
Elektrik dağıtım şirketinin yer altı kablo çalışmaları sırasında rögardan gaz kokusu geldiğini fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, rögar çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Rögarda ve çevresinde yapılan ölçümlerde olumsuz bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.
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