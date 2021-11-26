Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik yaptığı çalışmada Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde A.D. (34) ile Y.B'yi (26) gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda, 5 kullanımlık metamfetamin, 2 kullanımlık sentetik kannabinoid ile 1 kullanımlık esrar ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.