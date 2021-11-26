Polisler, bir yıl önce kentin girişindeki Taşova uygulama noktasına sığınan kedilerin bakımını üstlenerek onlar için özel alan hazırladı.

Mamalar ve evden getirilen yiyeceklerle beslenen kediler, nöbet tutarken ya da uygulama yaparken de polislerin yanından ayrılmıyor.

Zamanla sayıları 11'e çıkan kedilerin düzenli olarak sağlık bakımını yaptıran polisler, bölgedeki diğer hayvanlara da sahip çıkarak onlara da yiyecek veriyor.





Kedilere çok alıştıklarını, onları çok sevdiklerini söyleyen komiser yardımcısı Aykut Şahiner, kedilerin adeta emniyetin maskotu haline geldiğini söyledi:

"Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla burada uygulama yapmaktayız. Uygulama esnasında vatandaşlarımızı gözetirken, can dostlarımız kediler aç ve kötü vaziyetteydi. Biz de buna duyarsız kalamadık. Yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayarak burada onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Burada 7/24 uygulama yapılıyor. Uygulama yapılırken de kediler yanımızdan ayrılmıyor. Kediler bir nevi bizim mesai arkadaşımız oldu diyebiliriz"