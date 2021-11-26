Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta evinde ölü bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Sivas’ın Hafik ilçesinde önceki gün av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kadının kocası cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Gökdin köyündeki evinde S.D’nin (43) av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmasının ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, kadının eşi D.D’yi (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.
D.D, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
S.D, 24 Kasım’da köydeki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş, olayın intihar olabileceği üzerinde durulmuştu.
Etiketler: Sivas
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