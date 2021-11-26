Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 22 yaşındaki kadın bıçaklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde 22 yaşındaki bir kadın bıçaklama sonucu yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesinde gar binasının önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından bıçaklanan A.Y, caddenin karşısına geçerek yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
İlk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir Kadına Şiddet
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