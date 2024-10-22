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Güncel
AA 22.10.2024 15:16

Erzincan’da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi.

Erzincan’da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde faaliyet gösteren Formulaz Derneği, Erzincan ve Rize Valilikleri ile Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte 35 kişi yarıştı.

Organizasyonda ilk olarak tahta arabaların görevlilerce yarışa uygun olup olmadıkları kontrol edildi. Yarışlar, beşer kişiden oluşan gruplar halinde 1500 metrelik parkurda gerçekleştirildi.

Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğu anda çıkan patlama sesiyle bilinen geleneksel yöntem "Xaşattule" ile verildi.

Sürücülerin zaman zaman tehlikeli anlar yaşadığı yarışlarda bazı tahta arabaların tekerleği kırıldı, bazıları ise devrildi.

"Bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor"

Programda konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tarihi günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Tamamen doğal bir şekilde üretilen ahşap araçlarla Rize’ye has sportif faaliyetin ilk kez bu ilin dışında yapıldığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bunun şöyle bir özelliği var: Yerelden ulusala, ulusaldan da uluslararasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu: Dünya, artık küçük bir ev haline geldi hatta dünya evimizin içerisindeki odaya bile sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize, şehirlerimizden Türkiye’ye, oradan da dünyaya tanıtmamız ve bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor. Sayın valimize yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinliği ilk kez bu sene Erzincan'a getirdiler. Seneye başka illerimize, ondan sonra başka illerimize, belki de buradan başka bir spor dalı bütün dünyaya yayılmış olacak. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Erzincan’da "Arabam tahtadan, inerim Ergan'dan" formuLaz yarışı düzenlendi

"Araçların fren tertibatları ayağımızdaki kara lastikler"

Rize'de her sene geleneksel yarışların yapıldığını anımsatan yarışmacılardan Necati Enes Gül, "Buraya 35 yarışmacıyla geldik. Beşerli ve altışarlı gruplar halinde yarışlarımız yapıldı. Araçlarımız tamamen ahşaptan yapılmakta. Araçların fren tertibatları ayağımızdaki kara lastikler. Her şey tamamen doğal. Erzincan güzel bir yer çok, memnun kaldık." diye konuştu.

Arif Sarı da yarışmaya Rize'den katıldıklarını belirterek, "Güzel, dik bir yolunuz var. Yarışmak için tahtadan araçlar yaptık, kontrollerimiz ve tüm çalışmalarımızı yaptık. Gerçekten güzel bir etkinlik, Erzincan’ı çok beğendik. Gelip görülmesi gereken bir yer. Biz erken geldik, 2-3 gündür buradayız. İnsanların misafirperverliği ve yöresel yemekleri çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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