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Güncel
AA 22.10.2024 15:01

Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi

Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün evlerinde ölü bulunan Yunus D. ve eşi Şehnaz D'nin cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Radaraltı Camisi'ne getirildi.

Burada çift için helallik alınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Olukbaşı Mezarlığına defnedildi.

Kilimli ilçesinde Yunus D. ve eşi Şehnaz D'den dün haber alamayan komşuları, durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde bulmuştu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilmişti.

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