Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.10.2024 15:05

Hakkari'de değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

Hakkari'de değişik suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı.

Hakkari'de değişik suçlardan 23 kişi tutuklandı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Eylül - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “Hakkari genelinde; 8 terör, 3 öldürme, 16 dolandırıcılık, 13 hırsızlık, 13 narkotik, 47 siber, 19 KOM, 45 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 164 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, bunlardan 23’ü tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir` denildi.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta evlerinde ölü bulunan karı kocanın cenazeleri defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
Kuzey Kore'den, ülkeye yönelik askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısı
15:24
Erdoğan: Masum bebeklerin hayatıyla oynayan caniler gün yüzü göremeyecek
15:18
BM: İsrail saldırılarıyla Gazze 70 yıl geriye gitti
14:44
Güney Kore'nin, Kuzey'in birliklerini izlemek için Ukrayna'ya personel göndereceği iddia edildi
14:41
Scholz: AB'nin aşırı kuralları Alman ekonomisinin en önemi sorunlarından biri
15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonu insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm oldu
Coğrafi işaretli Simav Kestanesi'nin hasadı başladı
Coğrafi işaretli Simav Kestanesi'nin hasadı başladı
FOTO FOKUS
Sağlık ekipleri Kastamonu'da hasta kadını sedye ile dereden geçirdi
Sağlık ekipleri Kastamonu'da hasta kadını sedye ile dereden geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ