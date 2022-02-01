Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını ve düşük tarife limitinin aylık 210 kilovata çıkarılacağını açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.
Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.
Elektrik faturaları düşecek mi?
Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş sonrasında 210 kWh'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL'dir. 210 kWh üzerinde 2,06 olacak.
Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.
Etiketler: Elektrik
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