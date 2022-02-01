Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tarifelerinde düzenlemeye gitti.

Mesken, alçak gerilim ve tek zamanlı aboneler için, düşük tarife tüketim miktarı günlük ortalama 5 kilovat olarak belirlenmişti. Bu miktar 7 kilovat olarak güncellendi.

Elektrik faturaları düşecek mi?

Böylece, düşük tarifenin aylık tüketim limiti 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılmış oldu. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş sonrasında 210 kWh'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL'dir. 210 kWh üzerinde 2,06 olacak.

Tüketicinin lehine yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girdi.