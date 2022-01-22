Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen destek miktarı arttı. Hanedeki birey sayısına göre verilen ve üst limiti 137,33 lira olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor.

Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.



Elektrik faturası yardımı kimlere veriliyor?

Evde Bakım Yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar, bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Elektrik faturası desteği ne kadar?