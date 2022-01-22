Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartlı ödemelerde temassız işlem limiti ne kadar? Temassız ödeme limiti kaç?
[Fotoğraf: AA]
BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verdi.
BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda, COVID-19 salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.
Temassız ödeme limiti 500 TL oldu
Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği duyuruldu.
Etiketler: Kartlı Ödemeler
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