Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 8 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da artan vaka sayıları ve COVID-19 tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde vaka sayılarında artış gözlemlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 8 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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