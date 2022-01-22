Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okuldan 40 bin lira değerinde elektronik eşya çaldılar
[Fotoğraf: AA]
Konya'da okuldan çaldıkları 2 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini başkalarına satan 3 zanlı tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir imam hatip ortaokulundan, 40 bin lira değerindeki elektronik eşyaların çalınması üzerine soruşturma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin F.O, S.K. ve M.A. olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çaldıkları iki dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini O.E'ye sattıkları tespit edildi.
Polis, okuldan çalınan elektronik eşyaları O.E'den alarak, okula teslim etti.
Yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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