Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da sahte para operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ilçede bazı kişilerin piyasaya sahte para süreceğini tespit etti.
KOM ekiplerince ilçedeki bir adrese düzenlenen operasyonda, aynı seri numaralı 100 liralık 122 sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sahte Para Şanlıurfa
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