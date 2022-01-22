Şanlıurfa’da etkili olan ağır kış şartları ve olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirler ve kurum kuruluşlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konulu toplantı, valilik konferans salonunda yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordinasyon halinde bulunan kamu kurum kuruluşları, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları ile kamusal hizmet sunan özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yoğun kar yağışı ve don olayı gibi meteorolojik uyarılarda yapılacak çalışmalar, iş bölümü ve çalışma esasları yeniden değerlendirildi.

Ekiplerin görev ve sorumluluk alanları belirlendi

AFAD bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezinin işlevi ile kurum kuruluşların görev bölümleri ile olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda, çalışma gruplarının görev ve sorumlulukları hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, acil durumlar karşısında kurum kuruluşların görev alanı sınırlaması olmadığı, tüm kurum kuruluşların AFAD koordinasyon merkezinden veya 112 görevlileri tarafından önceliklendirilmiş acil durum bildirilmesi halinde, grupların kendilerine iletilen görevi en kısa sürede yerine getirmekle görevli olduklarına dikkat çekildi.

Toplantıda, AFAD koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulan, 24 saat esasına göre faaliyette olan ulaşım, altyapı ve nakliye, güvenlik, trafik, tahliye, beslenme, arama ve kurtarma, sağlık, raporlama ve barınma grupların mevcut personel ile araç gereç durumları değerlendirildi.

