Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Meclis'te kabul edilen kanunu onayladı.

Böylece memur ve emeklilere verilen ilave zam ve Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

Memur ve emekli ne kadar ek zam alacak?

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

BES'te devlet katkısı artırıldı

Bireysel emeklilik sisteminde devletin katkısı yüzde 30'a çıktı.

Kanunla birlikte doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma dönemi başladı.

Ayrıca ihracatçı firmaların vergi oranı da yüzde 20'den 19'a düşürüldü.