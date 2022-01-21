Uçuşlar iptal mi edildi? Hangi uçuşlar iptal edildi?
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. THY, İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz."
İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 21, 2022
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