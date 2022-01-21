2021–2022 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni düzenlendi.

Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Aydın Memük ve protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

İl genelinde 258 bin 944 öğrenci karne aldı.

Kentte 2021–2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminde eğitim faaliyetleri tamamen yüz yüze yürütüldü.

150'si özel, 141 resmi olmak üzere toplamda 1091 okul bugün itibariyle tatile girdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de tüm öğretmenlere salgın döneminde yürttükleri başarılı eğitim süreci için başarı belgesi gönderdi.

2021-2022 Eğitim öğretim yılının ilk yarıyılını tamamlayarak karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik eden Vali Yardımcısı Aydın Memük ise yaptığı konuşmada “Bu gün mutlu bir günümüz, öğrencilerimiz karne heyecanını yaşıyorlar. Bir buçuk yıldır öğrencilerimizi özlemiştik okullarımızda bu yıldan itibaren öğrencilerimizle eğitim ve öğretime okullarda devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin de duyarlı olmasıyla Manisa’da bu sene Kovid-19 tedbirleri kapsamında herhangi bir okulumuzu kapatmadık. İnşallah tedbirlerimizi uygulamaya devam ederek yılsonu karne dağıtım töreninde de bir arada olacağız” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Şiirler okundu, gösteriler yapıldı

Törende, 1 - G sınıfı öğrencilerinden Yunus Emre Aras’ın okuma heyecanını paylaşması sonrasında birinci sınıf öğrencileri şiirler okudu, anasınıfı öğrencileri de çeşitli gösteriler sergiledi.

Tören, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici tarafından sınıflarda öğrencilere karne ve hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.