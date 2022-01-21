Çorum'da Sungurlu ilçesine ait Çavuşçu, Dertli, Yürüklü, Güloluk, Hacıosman, Tokullu, Çayyaka, Kavşut, Turgutlu ve Sarıcalar köylerinin arazilerinin sulanması için baraj yapılması ile ilgili AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ yetkilileri ile toplantı yaptı.

Toplantı sonucu arazide incelemeler yapıldı ve ön inceleme sonucu iki noktada muhtemel eksen yeri edildi.

Kaledere Araplı Deresi ve Sarıcalar Üçöz Deresi'nde iki noktada 20 Eylül 2021'de su ölçümü başladı.

Sonuçların uygun çıkması halinde yöre halkının talep ettiği 70 bin dekar arazinin sulanması için baraj planlama çalışmalarına başlanacak ve köylerin arazilerinin su ihtiyacı karşılanacak.