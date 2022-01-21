Tokat Valiliği tarafından 2020 yılında uygulamaya konulan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 894 çiftçiye 80 bin 58 koyun teslim edildi.

Öte yandan 117 milyon lira finans desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul gören proje kapsamda ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde damızlık koç dağıtımı yapıldı.

Projeden faydalanan 91 adet yetiştiriciye yüzde 75 hibeli olarak 31 adet Bafra Irkı, 60 adet Kangal Tipi Akkaraman Irkı koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, entegre bir projeyi hayata geçirerek çiftçilere önemli destek sağlandığının altını çizdi.

Projenin, Tokat'ın ekonomisine ve çiftçiye büyük katkı sağlayacağını belirtti.