Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 153 mahalle yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 153 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 128 araç ve 291 personelle kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Bünyan'da 9, Develi'de 16, Pınarbaşı'da 47, Sarız'da 38, Tomarza'da 21, Yahyalı'da 22 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Kapalı mahalle yolu kalmayan kentte ekipler, son bir ayda 7 bin 608 kilometrelik yol ağında 951 mahalle yolunu kardan temizledi.
Etiketler: Kar Yağışı Kayseri Ulaşım
Son Haberler
- 18:31
- 18:05
- 18:04
- 18:29
- 18:11
Sıradaki Haber
JAK timi görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz