Sinop'un 300'ü aşkın yöresel tatları ziyaretçilerini beklerken daha ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. İlginç davul zurna oyunları ile ziyaretçilere görsel şölen yaşatıldı.

1. Sinop Günleri'nde kestane baklavasından, Sinop mantısına, sırık kebabından, incir uyutmasına kadar birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mantı yeme yarışması düzenlendi

Sinop Günleri kapsamında hızlı mantı yeme yarışması da düzenlendi. Düzenlenen yarışmada vatandaşlar eğlenceli bir rekabet yaşarken aynı zamanda bir lezzet şöleni de yaşandı.

Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu "Sinop'un eşsiz doğasını, tarihini, kültürünü ve gastronomisini Ankaralı hemşehrilerimize tanıtmaya çalışacağız. Sinop eşsiz bir il. Bugün yaptığımız bu tanıtım günleri de bu amaca hizmet ediyor. Tüm Ankaralı hemşerilerimizi 23 Ocak akşamına kadar tanıtım günlerimize bekliyoruz" dedi.