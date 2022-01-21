Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan ve yatağa bağlı olan 99 yaşındaki Ayşe Vahide Gündoğdu'ya kızı ve damadının test sonucu pozitif çıkınca sağlık ekiplerince test yapıldı.

Koronavirüse yakalandığı anlaşılan ve solunum sıkıntısı yaşayan yaşlı kadın, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aşıları eve gelen ekipler tarafından daha önce yapılmış olan Gündoğdu, hastanedeki tedaviye kısa sürede cevap verdi.

Tedavisi tamamlanan Gündoğdu, taburcu edildi.

Koronavirüsü hayati bir tehlike yaşamadan atlatan Gündoğdu, evine götürüldü.

Gündoğdu'nun kızı Fatma Nur Sallama, gösterilen yakın ilgi dolayısıyla hastane personeline teşekkür etti.