Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolları karla kaplı evine gidemedi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hastaneden taburcu edildikten sonra yolları karla kaplı evine gidemeyen yaşlı kadının yardımına orman ekipleri yetişti.
Bolu'nun Taşkesti beldesine bağlı Karamürsel köyünde ikamet eden ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fatma Yaşar, önceki günlerde rahatsızlanarak Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Yaşar, köy yolundaki kar birikintisi nedeniyle evine gidemedi.
Hastane yetkilileri, Yaşar'ın köyüne ulaştırılması için Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Orman aracıyla hastaneden alınan Yaşar, ekiplerin kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu köy yolundaki büyük mücadelesi sonucu evine bırakıldı.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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