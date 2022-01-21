Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Karadeniz Bölgesi’nde de hâkimiyetini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon genelinde hava sıcaklığının ciddi şekilde düştüğü, şehir merkezi dâhil pek çok noktada karın etkili olması nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında donma tehlikesinin yaşanıyor.

Bu nedenle açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.

Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.

Sayaç yerinin rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

Öte yandan su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir.

Sayaç donmasını önlemek için gerekli koruma yapılamazsa sayaç arıza yapar.

Olası sayaç donmaları karşısında sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, Alo 185 TİSKİ Mavi Hat'tı arayarak müracaatta bulunması gerekmektedir.

