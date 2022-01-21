Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi
Mersin'de yasal süre içerisinde kayıt altına alınmamış ve kısırlaştırılmamış 7 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine götürüldü.
Mersin'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada hayvan sahiplerinin yasal sürede yasaklı ırk köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırıp aldırmadıkları denetlendi.
Ekipler, bu şartların sağlanmadığı belirlenen 7 köpeği yakalayıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.
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