Van'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce tarım ve hayvancılıkta kullanılması için yeni bir gölet inşa edildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

Ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun sektörel ve sektörler arası hareketliliği tetiklediği, tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkiyle de geniş iş sahalarının doğmasına vesile olduğunun vurgulandı.

Van genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de fayda sağlıyor.

Beyaztaş Göleti'nde çalışmalar bitti

Kentte son yıllarda sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisi daha eklendi.

Kuraklıktan etkilenen çiftliler için İpekyolu ilçesinde yapılan Beyaztaş Göleti'nde çalışmalar tamamlandı.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki göletin temelden yüksekliği 28 m, depolaması 500.000 m3 olup 730 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak.

Van İpekyolu Beyaztaş Göleti, 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.258 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 918.340 TL katkı sağlaması ile birlikte yaklaşık 66 kişiye de istihdam sağlayacak.

Öte yandan artan tarım faaliyetleri sayesinde il ekonomisine de katkısı olacak.

DSİ, yaptığı yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam edecek.

Ayrıca vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi ve derelerdeki taşkın riskini azaltmak için çalışma yürütüyor.

