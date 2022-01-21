2022-YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YÖKDİL sınavının bu sene 81 ilde uygulanacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" dedi.

YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

YÖKDİL başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday işlemleri sistemi üzerinden yapılıyor.

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YÖKDİL başvurularında son gün ne zaman?

YÖKDİL başvuru işlemleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.



YÖKDİL 2022 ne zaman?

2022 Yılı YÖKDİL sınavı 13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak.