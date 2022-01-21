Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi “kırmızı bölge” ülkeleri arasına aldı.

Bu kapsamda ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğuna geçilmesi, Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısını düşürdü.

Kentte Bulgar turistlere satış yapan bazı işletmeciler de müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatılacağı belirtildi.

Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.

Girişler yüzde 70 azaldı

Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı.

Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden düşürdü.

Geçen hafta, günlük ortalama 10 bin kişinin giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, uygulamanın ardından, dün 3 bin 207 yolcu giriş yaptı.

Buna göre, Bulgar turistin kente gelişinde yüzde 70 düşüş yaşandı.

Uygulama ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda da sessizlik hâkim olurken, az sayıda Bulgar turistin geldiği gözlendi.

[Fotoğraf: DHA]

“Böyle devam ederse kepenk kapatacağız”

Özelikle Bulgar turistlere satış yapan, Bostanpazarı Caddesi'ndeki esnaftan bazıları kepenk kapattı.

Açık olan esnaf da uygulamanın devam etmesi halinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Halil Girgin, Bulgar hükümetinin PCR testi zorunluluğu uygulamasının başlamasının ardından işlerinin çok durgunlaştığını belirterek, “İşlerimiz şu anda durgun. Bulgaristan test uyguladığı için gelen giden kesildi. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı diyebilirim. Zor durumdayız şu anda” dedi.